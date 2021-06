Moradores de MS participam de estudo de imunização contra a covid

O Ministério da Saúde vai enviar 165,5 mil doses da vacina da Janssen contra a covid-19 para a realização de um estudo que visa a imunizar todos os moradores com mais de 18 anos de idade de 13 municípios de Mato Grosso do Sul que fazem fronteira com outros países.

A informação foi confirmada pelo governador do estado, Reinaldo Azambuja, esta manhã, ao chegar à Ponta Porã, onde acompanhará o presidente Jair Bolsonaro na inauguração de um radar de vigilância do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (Sisceab).

Os municípios sul-mato-grossenses que farão parte do estudo são Antônio João; Aral Moreira; Caracol; Corumbá; Bela Vista; Coronel Sapucaia; Japorã; Ladário; Mundo Novo; Paranhos; Ponta Porã; Porto Murtinho e Sete Quedas.

Em nota, o governo estadual explicou que a iniciativa faz parte da iniciativa batizada como Vebra Covid-19 (do inglês Vaccine Effectiveness in Brazil Against Covid-19), que reúne pesquisadores de instituições nacionais e internacionais e conta com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), que acontece também em outras regiões do país.

O estudo, realizado por pesquisadores do Vebra Covid-19, em abril, com 67.718 trabalhadores da área da saúde de Manaus, apontou que a vacina CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan e pela farmacêutica chinesa Sinovac, tem 50% de eficácia contra a variante P.1 da covid-19, identificada em Manaus e que se espalhou por outras unidades da federação.

Em Mato Grosso do Sul, a intenção é pesquisar a efetividade e o impacto da vacinação em massa na região de fronteira, avaliando a eficácia do imunizante da Janssen - de dose única - e seu impacto na redução do número de casos e da mortalidade da covid-19.