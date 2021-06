ESA vai contratar primeiro astronauta com deficiência

A Agência Espacial Europeia espera contratar o primeiro astronauta com deficiência física no mundo, entre centenas de candidatos que se inscreveram para a função, afirma o diretor-geral da ESA, Josef Aschbacher. A instituição encerrou um recente recrutamento para um programa espacial com 22 integrantes que teve mais de 22 mil candidatos. "Tivemos algumas centenas de inscrições para o que chamamos de para-astronautas, astronautas ou aspirantes a astronauta com deficiência física. Temos uma série de deficiências que nós identificamos que se qualificariam para isso. É claro que mentalmente eles precisam estar totalmente aptos, para realizar o trabalho duro no espaço", destaca Josef Aschbacher. "O que faremos é lançar um estudo de viabilidade para ver como suas deficiências funcionariam no espaço e se eles podem fazer o trabalho de um astronauta com a deficiência que têm. Isso, claro, depende da pessoa, e será o primeiro passo para identificar o que pode ser feito. No fim das contas, sim, gostaríamos de lançar um astronauta com deficiência, o que poderia ser a primeira vez que isso acontece. É bastante único. Porém também estou muito feliz que a ESA mostre que o espaço é para todos. E isso é algo que eu gostaria muito de passar como mensagem", completa.