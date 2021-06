Ministro fará pronunciamento para explicar aumento das contas de luz

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fará um pronunciamento na cadeia nacional de rádio e televisão nesta segunda-feira (28), às 20h, para explicar à população a atual situação hídrica do Brasil, que resultou no encarecimento das contas de luz.

A fala, com duração de quatro minutos e quarenta segundos, vai abordar a manuntenção de bandeira vermelha patamar 2, com custo de R$ 6,243 para cada 100 kWh consumidos, que será mantira para as tarifas do mês de julho.

Na decisão, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) disse que a medida será adotada em razão da intensidade da estação seca nas principais bacias hidrográficas do SIN (Sistema Interligado Nacional), registrando condições hidrológicas desfavoráveis.