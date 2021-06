Cresce desejo dos brasileiros por carro, celular e internet rápida

A pandemia do novo coronavírus mudou os hábitos de consumo e também estabeleceu novos desejos de posse para os brasileiros. De acordo com um levantamento divulgado nesta segunda-feira (28) pelo instituto Vox Populi, a crise sanitária fez crescer os interesses pelo carro próprio, aparelhos celulares, acesso à internet de alta velocidade e computadores.

O estudo, encomendado pelo IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar), mostra ainda que ter um plano de saúde segue como o terceiro maior desejo do brasileiro, atrás apenas da casa própria e da educação.

"O medo de contágio pela covid-19 fez o carro voltar a ser objeto de desejo do brasileiro como forma de evitar deslocamentos em veículos com aglomerações, enquanto o distanciamento social impôs maior uso de dispositivos eletrônicos e banda larga, para consultas em telemedicina, aulas online para filhos em idade escolar", avalia o superintendente executivo do IESS, José Cechin.

Para o superintendente, a alternância do ranking que colocou a casa própria como o bem mais desejado dos brasileiros em 2021 também pode ser um reflexo da crise sanitária causada pelo novo coronavírus.

O índice, que mede a intenção de continuar no plano atual, também atingem seu melhor desempenho na série histórica, iniciada em 2015. No período, o indicador cresceu de 86% para 90%, com o acréscimo de dois pontos percentuais entre 2019 e 2021.

"A taxa vem em linha com outros números da pesquisa e reforça que o brasileiro passou a valorizar ainda mais o plano de saúde em meio à pandemia", aponta Cechin. Ele informa que o levantamento foi feito em oito capitais metropolitanas e o maior desejo de manutenção foi encontrado na região de Manaus, que sentiu fortes impactos da crise.