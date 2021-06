BC define cronograma para implementação do Open Banking

O BC (Banco Central) estabeleceu um cronograma para a implementação do Open Banking no Brasil. A definição foi definida em sessão extraordinária da diretoria colegiada do BC, realizada na última quinta-feira (24), e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (28).

O Open Banking busca dar aos clientes de instituições financeiras o poder sobre seus dados cadastrais e de transações como meio de fomentar a competição e acesso a serviços melhores e mais baratos.

“As instituições participantes do Open Banking devem implementar os requisitos técnicos e demais procedimentos operacionais necessários para o compartilhamento de dados sobre canais de atendimento e produtos e serviços do escopo do Open Banking”, aponta o BC.

Conforme o cronograma, os mecanismos para o tratamento e a resolução de disputas entre as instituições participantes do sistema e o compartilhamento de dados cadastrais devem ser definidos até o dia 15 de julho de 2021.

As instituições têm também até o dia 30 de agosto para o compartilhamento do serviço de iniciação de transação de pagamento de Pix e até 15 de dezembro para o compartilhamento de dados sobre produtos e serviços relacionados com o cliente.

Já em 2022, o compartilhamento do serviço de iniciação de transação de pagamento de transferências entre contas na própria instituição e de TED (Transferência Eletrônica Disponível) dever ser estabelecido até o dia 15 de fevereiro.