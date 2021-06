Veja também

Tecnologia Cientista voluntário descobre dois planetas fora do Sistema Solar Americano participa de pesquisas da Nasa há 4 anos e aguarda a confirmação de outros 9 astros que ele mesmo localizou

Tecnologia China divulga vídeos do robô que está explorando Marte Equipamento registrou desde os momentos que antecederam o pouso até quando tocou pela primeira vez a superfície do planeta