Brasil receberá doação de 47 mil itens de kit intubação da Irlanda

Veja também

Governador anuncia R$ 15 milhões para a conclusão das obras de ampliação do Hospital Geral de Caxias do Sul

Rio Grande do Sul

Número de recuperados segue acima de 90% do total

Saúde Covid-19: Brasil registra 18,3 milhões de casos e 511 mil mortes Número de recuperados segue acima de 90% do total