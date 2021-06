Passeio de balão ao espaço sai por R$ 600 mil e está esgotado

Os ingressos para os passeios da empresa de turismo espacial Space Perspective para a estratosfera — a segunda camada da atmosfera terrestre, situada entre 11km e 50km de altitude — foram colocados à venda na quarta-feira (23) por 125 mil dólares, pouco mais de R$ 610 mil, na cotação atual. Apesar do valor, os ingressos para os três primeiros voos, programados para 2024, rapidamente se esgotaram *Estagiária do R7 sob supervisão de Pablo Marques

A experiência oferecerá a qualquer pessoa a oportunidade de observar a Terra por uma ângulo privilegiado a um custo relativamente baixo em comparação com outras empresas de turismo espacial. A Blue Origin, do empresário jeff Bezos, por exemplo, que já tem sua primeira viagem marcada para o próximo mês, leiloou um um lugar em sua nave espacial por 28 milhões de dólares, cerca de R$ 137,5 milhões

Para viabilizar os passeios, a Space Perspective usará "balões espaciais" gigantes, que serão impulsionados por uma cápsula, a Netuno 1, equipada com um banheiro e até mesmo um bar. Dentro dela, até oito passageiros terão a oportunidade única de contemplar uma visão panorâmica do nosso planeta

"Em um ritmo lento de 19km/h, impulsionado por um balão especial do tamanho de um estádio de futebol, a espaçonave Netuno vai subir para além de 99% da atmosfera da Terra", afirmou ao DailyMail a fundadora e co-CEO da empresa, Jane Poynter. "Isso dará aos nossos exploradores espaciais a experiência do astronauta de ver o nosso planeta na escuridão do espaço"