Lembra dele? Tamagotchi está de volta no formato de smartwatch

Sucesso na década de 90, Tamagotchi comemora aniversário de 25 anos em 2021 e voltará às lojas no formato de smartwatch. O anúncio foi feito pela Bandai, fabricante do produto



*Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques

A nova versão do bichinho virtual se chama Tamagotchi Smart e tem as mesmas funções dos brinquedos tradicionais, oferecendo a possibilidade do usuário interagir com seu "pet"

O dispositivo também possui recursos como contador de passos e controle por voz

A nova versão do Tamagotchi é sensível ao toque e por conta disso é possível acariciar e fazer cócegas nos bichinhos virtuais

A função Power Up também estará presente no smartwatch, permitindo que as pessoas gravem as conversas que tenham com os dispositivos

O Tamagotchi Smart será lançado no Japão no mês de setembro, e ainda não há previsão para chagar às lojas brasileiras