Conheça estratégias para vencer a máquina de bichinho de pelúcia

As máquinas de pegar bichinho de pelúcia estão em shoppings, supermercados e outros estabelecimentos com grande fluxo de crianças. Muitas pessoas já arriscaram a sorte para capturar um prêmio, mas poucas guardam a lembrança da vitória.



A brincadeira é desafiante, mas o representante de uma empresa que fabrica essas máquinas no Brasil garante que é possível voltar do passeio ostentando uma pelúcia fofinha e não é só uma questão de estar em um bom dia.

“É um equipamento de entretenimento e ele tem os seus segredos. Mas a máquina não lida com sorte ou azar, e sim com habilidades e estratégias”, afirma Élcio de Marco, gestor administrativo da BR Machine.

A brincadeira tem início depois que a pessoa insere uma moeda ou uma nota no valor correspondente ao número desejado de tentativas. Para ganhar uma pelúcia, o cliente deve controlar a garra dentro da máquina e fazer com que ela chegue até o item escolhido para capturá-lo. Após isso, o prêmio deve ser movido até uma boca de liberação para depois ser retirado. A teoria é simples, mas é mais difícil do que parece.

Após algumas tentativas a criança ou o adulto que prometeu o brinquedo para ela costuma desistir da captura e esse pode ser o erro. Diversos vídeos na internet ensinam que após um determinado número de tentativas as chances de vencer passam a ser cada vez maiores.

Leia mais: Conheça os primeiros astronautas enviados à Estação Espacial chinesa





Double tap é uma das técnicas mais utilizada pelos usuários das máquinas - (Foto: Divulgação/BR Machine)

Essa é a estratégia conhecida na internet como “trava”. Youtubers ensinam em tutoriais que a garra fica mais forte e consegue prender as pelúcias mais pesadas depois que a pessoa gastou em média R$ 30. E, aparentemente, é uma forma de sair vitorioso.

“A cada ‘x’ jogadas, a máquina dá uma força a mais para a pessoa conseguir capturar o prêmio e a garra passa a imprimir maior pressão para puxar os objetos para cima”, revela Élcio.

Para aumentar ainda as chances da brincadeira terminar em prêmio, a fabricante orienta a priorizar os brinquedos que estão mais distantes de outros e evitar aqueles que estão muito próximos ao vidro.

Outra técnica famosa é o double tap (toque duplo, em tradução livre). O usuário deve primeiro posicionar a garra em cima do item que pretende ganhar e depois apertar o botão da máquina uma vez para iniciar a descida e outra no momento que ela se aproximar da pelúcia. Apesar de algumas pessoas terem sucesso desse jeito, não é uma garantia.

A brincadeira exige tempo, paciência e prática, mas tudo indica que é possível conquistar os bichinhos de pelúcia, que por sinal, podem resultar em uma coleção quase que infinita.

“A pelúcia é realmente uma paixão de algumas pessoas, então nós temos uma missão desafiadora que é sempre estar em busca de novidades. Todo mês procuramos novos catálogos, fazemos seleções e depois realizamos os pedidos para abastecer as máquinas.”

*Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques