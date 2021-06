Conta de luz vai manter inflação alta no curto prazo, apontaBC

O BC (Banco Central) divulgou na manhã desta terça-feira (22) a ata da última reunião do Copom (Conselho de Política Monetária), que resultou na terceira elevação consecutiva da taxa básica de juros da economia, a Selic, para 4,25% ao ano, maior patamar desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Ao justificar a decisão de juros mais altos, o BC destaca a influência da atual crise hídrica sobre as tarifas de energia elétrica nos próximos meses. "Adota-se uma hipótese neutra para a bandeira tarifária de energia elétrica, que se mantém em “vermelha patamar 1” em dezembro de cada ano-calendário", diz o documento, que vê a elevação de preços com impactos da oferta e da demanda no curto prazo.

Com as influências, a autoridade monetária diz esperar por uma inflação oficial de 5,8% neste ano, percentual acima do teto da meta, fixado em 5,25% pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) para o período de 12 meses. "O compromisso inequívoco do Banco Central é com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante e os passos futuros da política monetária são livremente ajustados com esse objetivo", aponta a ata.

A movimentação deve resultar em uma taxa básica de juros no patamar de 6,25% ao ano ao final de 2021, valor 2 pontos percentuais superior ao atual. A previsão leva em conta que a taxa básica de juros funciona como o principal instrumento do BC para manter a inflação sob controle, já que os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição das famílias a consumir e estimulam novas alternativas de investimento.