Funafro realizará congresso sobre empreendedorismo para jovens negros

A Fundação Instituto de Negócios e Afroempreendedorismo (Funafro) e o Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social (Nurap) realizam, em julho (dias 13, 14 e 15), o 1° Congresso Nacional de Empreendedorismo e Empregabilidade da Juventude Negra. O evento – destinado a afrodescendentes de 16 a 29 anos – será totalmente gratuito digital, com transmissão ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook da instituição (Funafro).

Com a participação de referências do cenário jovem brasileiro e internacional, o objetivo do congresso é levar informações que ajudem a juventude negra do país a construir um futuro mais próspero. O evento será dividido em cinco painéis: primeiro emprego; empreendedorismo na juventude; a importância da formação educacional; tecnologias e inovação; oportunidades de carreiras e debate.

“Acreditamos que compartilhando histórias e trazendo novas perspectivas, conseguiremos incentivar os jovens a saírem da invisibilidade. Tenho certeza de que a partir do congresso, eles poderão sonhar com novas possibilidades de trabalho, pois o conteúdo será de grande aprendizagem e todos poderão colocar na prática tudo que verão nos três dias de imersão absoluta”, disse a presidente da Funafro e idealizadora do congresso, Marilene Lima.

No último dia do evento serão anunciados os vencedores dos prêmios "Jovem Empreendedor", "Jovem Liderança" e para a "Empresa Top Contratação", todos de 2021.

As inscrições são gratuitas e podem feitas pelo https://www.sympla.com.br/i-congresso-nacional-de-empreendedorismo-e-empregabilidade-da-juventude-negra--online__1218021 onde também é possível conferir a programação completa.