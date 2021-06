Estudante com paralisia cerebral toca harpa usando os olhos

Alexandra Kerlidou senta em sua cadeira de rodas em um palco de Atenas. Usando apenas o movimentos dos olhos em frente a uma tela de computador, a jovem de 21 anos preenche do salão com o som de uma harpa por meio do programa EyeHarp. "Eu me senti estranha. Nunca imaginei uma coisa assim", afirma Alexandra. "Eu chorei, a mãe dela também. É emocionante! Quando nossos amigos ficaram sabendo, eles se emocionaram. Você impulsivamente derrama uma lágrima de alegria", relata Anastasios Kerlidis, pai da estudante. O criador do EyeHarp tem ensinado estudantes com necessidades especiais e afirma que mais de 2 mil usuários já baixaram o programa. "Há tantas novas possibilidades que a tecnologia nos dá. Uma delas é tocar música com os olhos. Sem fazer isso digitalmente, isso nunca seria possível, tocar música em tempo real. Isso tira a ação real de dedilhar uma corda", destaca Zacharias Vamvakousis, Criador do EyeHarp