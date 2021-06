China lança voo tripulado rumo a nova estação espacial 

Os três astronautas saíram da base de Jiuquan, no deserto de Gobi (noroeste do país). Eles se dedicarão a trabalhos de manutenção, instalação, saídas para o espaço, preparação de futuras missões e de próximas estadas de outros tripulantes

A missão marca a primeira vez em quase cinco anos que a China lança um voo espacial tripulado, uma questão de prestígio para o governo, que se prepara para celebrar o centenário do Partido Comunista no poder em 1º de julho

O foguete decolou às 9h22 no horário local (22h22 no horário de Brasília) do centro de lançamento de Jiuguan. A missão Shenzhu-12 é o terceiro dos 11 lançamentos que serão necessários para a construção da estação entre 2021 e 2022