Mais 936 mil doses da vacina da Pfizer chegam ao Brasil

Mais 936 mil doses da vacina Pfizer/BioNTech contra a covid-19 chegaram hoje (16) ao Brasil. O lote, que é o 13º enviado ao país, chegou por volta das 20h no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista. Houve atraso de quase uma hora do voo que partiu de Miami, nos Estados Unidos.

A Pfizer entrega nesta semana 2,4 milhões de doses do imunizante em três remessas. Ontem (15) foram 530 mil doses, hoje mais 936 mil e o mesmo montante chegará nesta quinta-feira (17).

Com as entregas desta quarta-feira, o número de vacinas disponibilizadas pela farmacêutica chega a 10,3 milhões. Os envios começaram em 29 de abril, com 1 milhão de doses.

O consórcio Pfizer/BioNTech fechou acordo com o governo brasileiro em março deste ano prevendo a aquisição de 100 milhões de doses.

Em maio, um novo negócio previu mais 100 milhões de doses, a serem entregues entre outubro e dezembro.