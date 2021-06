Conheça os primeiros astronautas enviados à Estação Espacial chinesa

A China realiza, nesta quarta-feira (16),às 22h22, o lançamento da sua primeira missão tripulada para a nova estação espacial do país, que recebeu o nome de Tiangong (Palácio Celestial), e que ainda está em construção *Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques

O membro mais velho da tripulação é Nie Haisheng, de 56 anos. Ele esteve na primeira missão espacial da China com mais de um astronauta e realizará a sua terceira viagem ao espaço. Por suas contribuição, ele recebeu o título de "Astronauta Herói do país"

Tang Hongbo é o astronauta mais novo da tripulação, com 45 anos, e fará a sua estreia em viagens espaciais. Hangbo ingressou no Exército de Libertação do Povo em 1995 e passou 11 anos realizando treinamentos antes de ter essa primeira oportunidade