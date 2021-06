Batata-doce lidera alta de preços entre produtos da cesta junina

O fubá foi o segundo com maior aumento, de 23%. Mesmo com a alta da inflação, o setor supermercadista aguarda um crescimento de 5% nas vendas durante este período junino

Canjica e leite de coco vieram na sequência, com 12% e 10%, respectivamente. Os dois produtos são os principais ingredientes da receita mais popular desta época do ano

Um dos itens que merece atenção é o milho, segundo a Apas, principalmente devido aos movimentos internacionais que mexeram com o preço dessa commodity. "A primeira safra do ano deste produto já foi 68% colhida, sendo que a área cultivada representa apenas 94% do potencial da produção no período. Isso culmina em uma oferta 6% menor, sendo que há uma alta de 6,89% no acumulado deste ano até o mês de abril", afirma a associação