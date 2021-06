Prisão de suspeitos de assaltos na região ocorreu em Pato Branco

O casal Misael Silva da Cruz e Camila Lorenzon Gonzatto foram preso na cidade de Pato Branco no Paraná, numa operação conjunta com trocas de informações e inteligência envolvendo as policias civis do estado do Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

Mesmo a informação sendo ainda extraoficial, uma vez que as autoridades ainda não divulgaram oficialmente, uma fonte repassou para a nossa reportagem as informações. Inclusive a operação estaria ainda em andamento e eles estão sendo apresentados na Delegacia de Policia daquela cidade.

Informações que nossa reportagem levantou era de que eles possivelmente estariam morando no Paraguaí. Inclusive já havia um processo de inclusão do nome dos dois na lista de procurados da Interpol.

Saiba mais: