Concursos públicos oferecem mais de 6,5 mil vagas em todo o país

Concursos públicos são uma boa alternativa para quem precisa fugir do desemprego e se colocar novamente no mercado de trabalho. As oportunidades existem para todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental até o ensino superior. São ao todo 6.560 vagas em todo Brasil, para cargos e funções distintas e com salários de até R$ 14.375,64.

A empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A oferece mais de 3 mil posições para atender ao contrato firmado com a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte. As vagas são destinadas para candidatos com ensino fundamental ou médio completo. Os salários vão até R$ 1.421,26 e as inscrições terminam na próxima quarta-feira (16).

No Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Educação está com mais de 2.000 vagas abertas para professores, com salários de até R$ 2.211,25.

Já a Prefeitura de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, está com 433 vagas abertas para diversos cargos, que exigem ensino fundamental incompleto ou ensino médio completo, a depender da posição. O salário inicial é de R$ 1.373,70,

Fique atento e não perca os prazos de inscrição.

Confira a lista

Minas Gerais Administração e Serviços S.A.

Vagas: 3.367

Níveis: ensino fundamental e médio completo

Cargos: auxiliar de apoio ao educando, cantineiro oficial de manutenção escolar, operador de equipamento reprográfico, porteiro escolar e servente escolar

Valor da inscrição: até R$ 46,00

Salários: até R$ 1.421,26

Prazo de inscrições: 16 de junho de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Secretaria de Educação do Estado - RJ

Vagas: 2.000

Níveis: superior completo

Cargos: professores dos anos iniciais do ensino fundamental

Valor da inscrição: gratuita

Salários: até R$ 2.211,25

Prazo de inscrições: até 22 de dezembro de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Osasco - SP

Vagas: 433

Níveis: ensino fundamental incompleto a ensino médio completo

Cargos: cozinheiro, servente de escola, zelador de escola, inspetor de alunos e oficial de escola

Valor da inscrição: até R$ 56,50

Salários: até R$ 1.373,70

Prazo de inscrições: até 28 de junho de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - MG

Vagas: 211

Níveis: nível médio

Cargos: assistente executivo de defesa social

Valor da inscrição: R$ 73,97

Salários: R$ 1.750,10

Prazo de inscrições: até 16 de julho de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Secretaria de Estado da Justiça - ES

Vagas: 200

Níveis: médio completo

Cargos: inspetor penitenciário, sendo 56 para o sexo feminino e 144 para o sexo masculino. As oportunidades são temporárias

Valor da inscrição: gratuita

Salários: até R$ 3.288,13

Prazo de inscrições: até 21 de junho de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Corpo de Bombeiros - AL

Vagas: 170

Níveis: médio completo

Cargos: aspirante oficial bombeiro militar e soldado bombeiro militar

Valor da inscrição: R$ 95,00

Salários: até R$ 9.602,72

Prazo de inscrições: até 21 de junho de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru - MG

Vagas: 102

Níveis: elementar e fundamental (incompleto e completo), ensino médio e técnico, ensino superior

Cargos: auxiliar de serviços operacionais, auxiliar administrativo, auxiliar de obras e serviços, auxiliar de serviço - servente, mecânico, motorista CNH D, oficial especializado de obras e serviços, operador de motoniveladora, servente administrativo, vigia, agente administrativo, auxiliar de serviços de saúde ACD e ACM, auxiliar serviços de educação, recepcionista, assistente, financeiro, auxiliar de informática, auxiliar de secretaria, fiscal de rendas, fiscal sanitário, oficial executivo, oficial financeiro, auxiliar de enfermagem, técnico em segurança do trabalho, técnico em meio ambiente, técnico de laboratório, técnico em topografia, bibliotecário, contador, dentista, enfermeiro, farmacêutico, fiscal sanitário, médico veterinário e professor

Valor da inscrição: até R$ 90,00

Salários: até R$ 3.200,95

Prazo de inscrições: até 7 de junho de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura Municipal De Rio Das Antas -SC

Vagas: 41

Níveis: ensino fundamental, médio e superior

Cargos: agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, assistente social, atendente de farmácia, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico clínico geral, odontológico, técnico de saúde bucal, técnico de enfermagem, psicólogo e recepcionista

Valor da inscrição: até R$ 110,00

Salários: até R$ 14.375,64

Prazo de inscrições: até 07 de julho de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Caruaru - CE

Vagas: 27

Níveis: ensino superior

Cargos: professores de educação Infantil, de ensino fundamental, de educação física, de educação artística, de matemática, de língua portuguesa, de geografia, de inglês e de ciências.

Valor da inscrição: R$ 74,50

Salários: até R$ 3.723,97

Prazo de inscrições: até 07 de julho de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) - SP

Vagas: 9

Níveis: ensino médio e superior completo;

Cargos: técnicos nas opções biblioteconomia, laboratório e bioterismo e para as seguintes opções de nível superior: assistente social, engenheiro civil, psicólogo e médico (cirurgião, neurologista e oncologista)

Valor da inscrição: até R$ 108,00

Salários: até R$ 6.606,32

Prazo de inscrições: até 24 de Junho de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

*Estagiária do R7, sob supervisão de Ulisses de Oliveira