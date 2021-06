Preço do ovo, carne e feijão puxa alta nos preços nos supermercados

O preço do ovo registrou a maior alta, de 11,43%, nos supermercados de janeiro a abril - (Foto: Pixabay)

Os preços do ovo, feijão e carne foram os que mais impactaram no custo das compras dos supermercados no primerio quadrimestre de 2021. É o que aponta o Abramercado (Índice Nacional de Consumo dos Lares Brasileiros) divulgado nesta quinta-feira (10) pela Abras (Associação brasileira dos Supermercados).

De janeiro a abril, nove produtos sofreram alteração expressiva nos preços. Confira as principais altas e baixas do período:

Alta:

• Ovo (11,43%)

• Carne dianteira (6.32%)

• Feijão (5,02%)

• Carne traseira (2,47%)

Baixa:

• Pernil (8,91%)

• Leite longa vida (4,46%)

• Óleo de soja (3,60%)

• Arroz (2,65%)

• Frango (0,96%)