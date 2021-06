Empresa realiza primeiro voo teste de uma mochila voadora

A empresa australiana CopterPack realizou o primeiro voo teste de sua mochila voadora . O experimento foi gravado e compartilhado pela companhia em seu canal no YouTube *Estagiária do R7 sob supervisão de Pablo Marques

"No início do ano passado, tive a ideia de construir um helicóptero em forma de mochila e experimentar um tipo único de voo", afirmou ao DailyMail o inventor do CopterPack, Matt. Ele só divulgou o primeiro nome