Dinamarca testa jogo de realidade virtual para impulsionar vacinação

A Universidade de Copenhague está realizando um experimento usando óculos de realidade virtual para mostrar às pessoas como é ser um idoso que precisa desviar de pedestres infectados. "Pareceu muito real, você meio que assimila a sensação de ter que circular entre pessoas que estão doentes e saudáveis", destaca Adam, um dos participantes do experimento. "Sabemos a partir de estudos similares com estruturas parecidas que as pessoas de fato após passarem por uma experiência em RV como essa, a intenção de se vacinar aumenta", ressalta Robert Bohm, porta-voz da Universidade de Copenhague.