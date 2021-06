Governador recebe diretoria do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul

Diretoria do Imama apresentou uma cartela de projetos voltados à prevenção do câncer no Estado - Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta terça-feira (8/6), no Palácio Piratini, a diretoria do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama). Acompanhada do vereador Ramiro Rosário, de Porto Alegre, a vice-presidente Cintia Seben apresentou uma cartela de projetos voltados à prevenção do câncer no Estado.

Leite parabenizou o trabalho do instituto e colocou o governo à disposição, no sentido de que novas reuniões possam ocorrer, com participação da Secretaria da Saúde, para avaliar a possibilidade de parcerias futuras.

O governo tem se engajado anualmente em campanhas relacionadas à causa, como o movimento Outubro Rosa. Em 2020, as usuárias do IPE Saúde ficaram isentas de coparticipação do exame preventivo de mamografia em qualquer clínica de imagem credenciada no período de 15 a 31 de outubro.

Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, no Rio Grande do Sul, 5.210 novos casos da doença devem ser registrados até o fim deste ano. Porto Alegre é a capital brasileira com maior incidência, com 147 casos a cada 100 mil mulheres. A descoberta prévia da doença tem um papel fundamental na redução do problema, visto que a identificação em exame precoce indica chances de 95% de cura.

Na medida em que o Rio Grande do Sul é o quarto Estado com mais incidência de câncer de mama, as ações do instituto são majoritariamente voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce. Alguns dos projetos apresentados foram o Mamamóvel, o Programa de Desenvolvimento de Voluntários Imama (PDI), o POA Rural e o Que câncer é esse?.