Confira as novidades que a Apple apresentou no WWDC21

A Apple abriu, nesta segunda-feira (7), o WWDC21, conferência anual voltada a desenvolvedores de aplicativos. O evento foi transmitido pela internet e apresentou novidades que devem chegar em breve para os usuários dos equipamentos da marca

O FaceTime ganhou recursos para melhor a imagem e o som durante uma chamada por voz. Além disso, os participantes de uma reunião poderão ouvir ou assistir conteúdos de maneira simultânea

Os dispositivos da Apple serão agora capazes de identificar e selecionar textos que estão em imagens por meio de um sistema de reconhecimento óptico de caracteres

MacOS Monterrey é o nome do novo sistema operacional da linha de notebooks da Apple. Entre as novidades, destaque para o Universal Control, que permite aos usuários utilize um iPad, um MacBook e um iMac de maneira conjunta e sem a necessidade de um cabo, basta colocar um dispositivo próximo do outro

No aplicativo iMessage os usuários terão novas opções para compartilhar e visualizar fotos. Outro novidade é a possibilidade de integração com o Apple Music enquanto as pessoas estiverem conversando

O aplicativo de Mapas da Apple passará a oferecer imagens tridimensionais das rotas, apresentando também variações de luz de acordo com o horário que estiver sendo feita a busca.

Além do aprimoramento nos recursos de áudio, como a inserção de áudio espacial, os AirPods terão a função de notificar os usuários caso eles se distanciem dos fones e os esqueçam em algum local

Para os usuários que utilizam o app de Tempo na bigtech, uma das maiores novidades é a visualização do clima através de mapas semelhantes aos que são usados para fazer a previsão diária nos telejornais

O Apple Wallet terá novas funções como a apresentação de documentos através dos dispositivos, como carteira de motorista e passaporte, fazendo com que, em breve, ele possa substituir as carteiras físicas

A bigtech apresentou também novos recursos para que as pessoas possam ter mais foco durante atividades específicas do cotidiano, apresentando resumos das notificações menos importantes e avisando os usuários caso eles mandem uma mensagem para quem estiver com o modo "não perturbe" ativado

O WachOS 8 está cada vez mais integrado com os aplicativos de saúde da Apple, oferecendo agora novas opções que facilitam a meditação e a concentração dos usuários. As pessoas terão à sua disposição também novo recursos relacionados à exibição de retratos na tela inicial dos dispositivos

No que diz respeito aos aplicativos de saúde, novas funções como o compartilhamento do histórico do paciente com os médicos digitalmente e o monitoramento da saúde de familiares por meio do Health Sharing são algumas das novidades

A Siri ganhou um novo design e agora os usuários podem consultar informações sem a necessidade de estarem conectados à internet

Em relação à privacidade, as novidades ficaram por conta de uma maior proteção ao e-mail dos usuários da Apple e de relatórios diários que mostram quais os aplicativos que utilizaram seus dados pessoais

O iPodOS 15 tem a promessa de ser mais mais intuitivo, com uma melhor interação com os apps por meio de novos modelos widgets que estarão à disposição dos usuários e novas funções de compartilhamento que podem ser usadas durante o uso do aplicativo Notas

Os desenvolvedores dos aplicativos terão agora novas formas de apresentar os apps na Apple Stores, podendo, inclusive, realizar eventos dentro da plataforma da loja