Nelson Piquet é o convidado do Sem Censura desta segunda-feira

O convidado do Sem Censura desta semana é o empresário e ex-piloto de Fórmula 1, tricampeão mundial, Nelson Piquet. Ele conversa ao vivo com a apresentadora Marina Machado sobre as conquistas no automobilismo mundial e também fora das pistas como empresário bem-sucedido. O programa vai ao ar às 21h30, na TV Brasil.

Nelson Piquet Souto Maior nasceu no Rio de Janeiro em 17 de agosto de 1952, mas passou a maior parte de sua infância e adolescência em Brasília, onde reside atualmente. Começou a carreira automobilística no kart aos 14 anos. Nessa categoria foi campeão brasileiro em 1971 e 1972.

Quatro anos depois, foi campeão da Fórmula Super-Vê. Em 1978, na Fórmula 3 inglesa, sagrou-se campeão e quebrou o recorde de Jackie Stewart de maior número de vitórias numa temporada. No mesmo ano, estreou na Fórmula 1, no Grande Prêmio da Alemanha, em Hockenheimring.

Em 1981 viria seu primeiro título mundial na Fórmula 1 pela equipe Brabham, onde em 1983 também se sagrou campeão. Piquet ganhou seu terceiro e último campeonato em 1987, durante uma batalha feroz com o então companheiro de equipe Nigel Mansell.

Após aposentar-se da Fórmula 1, Piquet ainda correu as 500 Milhas de Indianápolis e também em carros esportivos, como as 24 Horas de Le Mans. Após anos de carreira, Nelson Piquet abandonou as competições e dedicou-se à carreira empresarial, fundando em Brasília a empresa Autotrac, pioneira no país em monitoramento de caminhões de carga.

Contribuem como debatedores convidados desta edição Celso Miranda (Band) e Gustavo Schuabb (TV Record). A conversa traz ainda a participação do público, entrevistado nas ruas de todo o país. Você também pode interagir e enviar perguntas por meio da hashtag #novoSemCensura via Facebook, Twitter e Youtube.

Em seu novo formato, com linguagem clara e ritmo ágil, o Sem Censura explora perguntas dos debatedores e respostas do convidado em um bate-papo direto.

Clique aqui para saber como sintonizar a programação da TV Brasil.