Feirão da Casa Própria vai ofertar 180 mil imóveis no Brasil

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira (7) a realização de um feirão virtual para ofertar cerca de 180 mil imóveis de mais de 600 construtoras em todo o Brasil. "É o maior evento do tipo do qual temos notícia", afirmou o presidente do banco, Pedro Guimarães.

O evento acontecerá está programado para acontecer entre os dias 25 de junho a 4 de julho. No período, também estarão disponíveis mais de 6.000 imóveis com condições especiais de financiamento pelo banco estatal.

A plataforma do feirão, que estará disponível virtualmente pelo site do evento aberto a partir do dia 25 de junho, permitirá que os compradores façam simulações de financiamento e sejam atendidos pelos correspondentes do banco.

De acordo com a Caixa, o novo formato do evento “atende às novas necessidades do cliente e do mercado” de habitação no Brasil.