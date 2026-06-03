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Municípios da Região Celeiro se destacam na vacinação; Tenente Portela fica fora da lista de premiados

Cidades da região conquistam selos Ouro, Prata e Bronze no programa Município Amigo da Vacina 2025, enquanto Tenente Portela não alcançou os índices necessários para receber certificação

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/SES
03/06/2026 às 14h49
Municípios da Região Celeiro se destacam na vacinação; Tenente Portela fica fora da lista de premiados
Foto: Luis André/Secom

O Governo do Rio Grande do Sul reconheceu 431 municípios com o certificado Município Amigo da Vacina 2025, iniciativa que premia as cidades que atingiram as metas de cobertura vacinal para os imunizantes pentavalente, tríplice viral e HPV. O número representa 86% dos municípios gaúchos e é o maior já registrado desde a criação do programa.

Na Região Celeiro, diversos municípios se destacaram pelos resultados alcançados. Entre os contemplados com o Selo Ouro estão Coronel Bicaco, Três Passos, Vista Alegre, Palmitinho, Ametista do Sul, Trindade do Sul, Pinheirinho do Vale, Rodeio Bonito e Vicente Dutra, entre outros. Essas cidades atingiram as metas estabelecidas para as três vacinas avaliadas, demonstrando eficiência nas campanhas de imunização.

Também receberam reconhecimento municípios com Selo Prata, como Frederico Westphalen, Miraguaí, Seberi, Iraí e Taquaruçu do Sul, além de cidades contempladas com o Selo Bronze, entre elas Campo Novo, Vista Gaúcha e São José das Missões.

Por outro lado, Tenente Portela não aparece entre os municípios certificados nesta edição do programa. Além do município portelense, também ficaram fora da lista de premiados cidades como Braga, Bom Progresso, Chiapetta, Crissiumal, Humaitá, Redentora, Santo Augusto, São Martinho, Sede Nova e Tiradentes do Sul.

A certificação busca valorizar o trabalho das equipes de saúde e incentivar a ampliação da cobertura vacinal, considerada fundamental para a prevenção de doenças e a proteção da população.

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