Jeff Bezos pode se tornar 1º bilionário a ir para o espaço

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, pode se tornar o primeiro bilionário a viajar para o espaço. O empresário americano anunciou nesta segunda-feira (7) que irá participar da 1ª missão tripulada da própria empresa espacial, a Blue Origin, no dia 20 de julho, 15 dias depois de ele deixar o comando da Amazon.

Além dele, a tripulação também terá a presença do irmão de Bezos. “Desde que eu tinha 5 anos, eu sonhei em viajar ao espaço. No dia 20 de julho, eu vou fazer essa jornada com o meu irmão. A maior das aventuras com o meu melhor amigo”, anunciou no Instagram.

A Blue Origin também vai permitir que um endinheirado participe da missão depois que o vencedor do leilão por um assento na nave se encerrar. Até agora, o lance mais alto chegou a 14 milhões de reais.

Bezos, que é a pessoa mais rica do mundo, será o primeiro bilionário e dono de uma empresa espacial privada a viajar para fora da Terra. Nem Elon Musk, dono da SpaceX, que já fez uma série de missões tripuladas com a Nasa, disse ter planos para uma viagem do tipo. No final do ano, um empresário e magnata japonês, Yusaku Maezawa, viajará para o espaço com a Rússia.

A Blue Origin faz testes secretos há seis anos e anunciou em maio que estava se preparando para enviar os primeiros passageiros de uma cápsula chamada New Shepard para uma missão.