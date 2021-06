Estado de vítima de desabamento em Rio das Pedras permanece grave

A Secretaria Municipal de Saúde informou hoje (6), em nota, que Kiara Abreu, 26 anos, retirada dos escombros do prédio que desabou no dia 3, em Rio das Pedras, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, permanece no Centro Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul, e apresenta quadro de saúde grave e instável.

Outra mulher ferida no desabamento, de 28 anos, levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na zona oeste, continua internada e seu estado é estável.

Na tragédia, morreram o marido de Kiara, Natan Gomes, 30 anos, e a filha do casal, Maitê Gomes Abreu, de 2 anos de idade. O imóvel começou a ser construído há 15 anos por Genivan Gomes, pai de Natan e sogro de Kiara. Concluído há oito anos, o prédio apresentava situação irregular.