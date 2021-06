Calçados inteligentes ajudam na locomoção de pessoas cegas

Estes calçados inteligentes que vibram são projetados para ajudar as pessoas cegas. A tecnologia InnoMake usa um algoritmo inovador. Sinais de ultrassom detectam obstáculos e ativam um sistema de alerta. Os alertas vibratórios disparam no calçado ou em um smartphone. "Se eu tivesse um sapato desse quando criança, eu teria me poupado de alguns machucados desagradáveis”, destaca Emanuel Zuendel, usuário do InnoMake que nasceu praticamente cego. "No inverno, por exemplo, eu posso evitar melhor os postes de neve que são posicionados nas ruas. Logo, os sapatos tornam mais fácil caminhar por áreas com muitos obstáculos”, acrescenta.