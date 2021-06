País registra 78,9 mil novos casos de covid-19 e mais 2,4 mil mortes

As autoridades de saúde registraram no Brasil 78.926 novos casos de covid-19. Segundo o levantamento diário sobre a pandemia, foram confirmadas em 24 horas 2.408 mortes resultantes da doença.

Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite desta ça-feira (1º). O balanço sistematiza as informações coletadas por secretarias estaduais de Saúde sobre casos de covid-19 e mortes. provocadas pela doença.

Com os novos dados acrescidos às estatísticas, o número de pessoas contaminadas pelo coronavírus desse o início da pandemia chegou a 16.624.480. , o painel de informações do Ministério da Saúde trazia 16.545.554 casos acumulados. O país tem ainda 1.901.135 casos ativos, em acompanhamento.

Com as novas mortes confirmadas, o número de óbitos alcançou 465.199. , o número de mortes decorrentes de complicações relacionadas à covid-19 estava em 462.791.

Ainda há 3.885 falecimentos em investigação. O termo é empregado pelas autoridades de saúde para designar casos em que um paciente morre, mas a causa segue sendo apurada mesmo após a declaração do óbito.

O número de pessoas que pegaram covid-19 e se recuperaram desde o início da pandemia chegou a 15.068.146. Isso corresponde a 90,6% do total dos infectados pelo vírus.

Os números são em geral mais baixos aos domingos e segundas-feiras em razão da menor quantidade de funcionários das equipes de saúde para realizar a alimentação dos dados. Já às ças-feiras os resultados tendem a ser maiores pelo envio dos dados acumulados.

Estados

O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (112.210). Em seguida vêm Rio (50.840), Minas Gerais (40.556), Rio Grande do Sul (28.354) e Paraná (26.631). Os estados com menos vidas perdidas para a pandemia são Roraima (1.639), Acre (1.669), Amapá (1.702), Tocantins (2.889) e Alagoas (4.768).

Vacinação

Até o momento, foram distribuídos a estados e municípios 96,9 milhões de doses de vacinas contra a covid-19. Deste total, foram aplicados 63,7 milhões, sendo 43,5 milhões da primeira dose e 20,2 milhões da segunda.