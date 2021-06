Drone se choca com erupção vulcânica na Islândia

Um vídeo impressionante capturado pelo operador de drone e youtuber Joey Helms, na Islândia, mostra o aparelho voando diretamente contra a erupção do vulcão Fagradalsfall. O voo rasante termina quando o dispositivo choca com a lava do local. "Ao redor do vulcão, onde você tem a emissão de gases quentes, eles causam turbulências ao seu redor e tem pedras quentes chovendo sobre você. Voar essas coisas é ainda mais complicado”, afirmou Joey Helms, operador do drone.