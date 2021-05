Receita espera receber 34 milhões de declarações até o fim do dia

Após atingir a meta de 32 milhões de declarações de Imposto de Renda 2021 , a Receita Federal revisou para cima a expectativa de recebimento dos documentos até 23h59 desta segunda-feira (31), quando ocorrerá o encerramento do prazo. A meta foi alcançada por volta de 15h, quando 32.005.472 declarações tinham sido entregues. Até o final do dia, a Receita espera receber, no total, 34.089.712 declarações.

Os dados apresentados pela Receita durante entrevista coletiva realizada no final da tarde desta segunda-feira (31) deixam claro que muitos brasileiros deixaram a entrega da declaração para a última hora. Com uma média de envio de 200 mil a 250 mil documentos por hora, a projeção do Fisco é que pouco mais de 3 milhões de pessoas entreguem a declaração neste último dia. É uma média similar à de anos anteriores. Apesar do pico de entregas, segundo Gileno Gurjão, presidente do Serpro, não está havendo instabilidade no sistema.

De acordo com José Carlos Fonseca, supervisor do Programa do IR, até o momento há 1.778.523 declarações em situação de malha fina. "O índice de retenção está dentro da normalidade", disse. Segundo Fonseca, esse número deve cair pela metade até o pagamento do último lote de restituição, no final de setembro, por meio de retificações feitas pelos próprios contribuintes. Já foram retificadas 2.949.343 declarações.

Pré-preenchida

O secretário da Receita, Jose Barroso Tostes, destacou o fato de, neste ano, a Receita ter ampliado a possibilidade de uso da declaração pré-preenchida. "Essa declaração é feita a partir de um conjunto de informações que a Receita já tem e que são utilizadas para elaborar uma espécie de rascunho", explicou. "Este ano, além dos contribuintes com certificado digital, também teve acesso à facilidade quem utiliza as contas gov.br", disse.