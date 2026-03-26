Jornalistas buscam independência com portais próprios

Desde o advento da era digital, o avanço das plataformas virtuais causa transformações na forma como o jornalismo é produzido. No contexto marcado pela crescente presença online, jornalistas têm buscado novos caminhos para exercer a profissão com maior autonomia, muitas vezes criando seus próprios portais e construindo audiências diretamente na internet.

Esse avanço reflete mudanças estruturais na carreira do jornalista — se antes o profissional dependia quase exclusivamente de grandes veículos para publicar reportagens, hoje a tecnologia permite que jornalistas atuem também como empreendedores de conteúdo, desenvolvendo marcas próprias e estabelecendo relações mais próximas com o público, seja por meio de textos ou vídeos curtos.

No contexto desse movimento de autonomia digital, surgem também empresas especializadas em oferecer infraestrutura técnica para portais jornalísticos. É o caso da Lenium, empresa brasileira que atua exclusivamente com tecnologia para veículos de notícias.

A proposta da plataforma é simplificar etapas operacionais — como publicação, organização de conteúdos e gestão técnica do site, permitindo que jornalistas independentes concentrem esforços na produção editorial. A empresa também mantém suporte técnico aos usuários e acompanha tendências do mercado digital para atualizar seus sistemas.

"Acredito que pela independência financeira, proximidade com o público e pela autonomia editorial, permitimos que o jornalista crie sua própria marca sem depender exclusivamente de grandes redações, pois hoje em dia o jornalista deixou de ser apenas um profissional vinculado a um veículo e passou a ser também uma marca," afirma Fabrício Vieira, CEO da Lenium.

A independência digital pode oferecer mais autonomia e vantagens importantes para jornalistas independentes, como controle sobre a linha editorial e liberdade para definir ritmo e formatos de produção. Entretanto, ao mesmo tempo, traz novos desafios profissionais.

De acordo com Fabrício, jornalistas independentes precisam assumir funções que antes eram divididas dentro das redações, incluindo gestão de audiência, estratégias de monetização e planejamento digital. "A principal vantagem é ter controle de sua linha editorial, manter o seu ritmo de produção e relacionamento com o público. Por outro lado, ele poderá ter que assumir múltiplos papéis, como a produção de conteúdos, gerir audiência, monetização e estratégia digital," salienta.

Essa nova era do alcance da informação pode exigir adaptação, abrindo espaço para possibilidades de sustentabilidade financeira por meio de assinaturas, publicidade direta e projetos específicos.

Tecnologia como aliada do jornalismo

Apesar da crescente digitalização, plataformas voltadas especificamente para o jornalismo digital têm simplificado etapas técnicas, permitindo que profissionais publiquem conteúdos sem necessidade de conhecimentos avançados em programação. Serviços que facilitam o upload de matérias, organização editorial e gestão de audiência podem ajudar a reduzir barreiras de entrada para jornalistas que desejam criar seus próprios veículos.

"A essência do jornalismo é e continuará sendo a apuração rigorosa, a checagem de fatos e a responsabilidade editorial. Hoje, o jornalista não precisa mais ter conhecimento técnico; existe tecnologia pensada especificamente para o jornalismo, que simplifica a publicação, organização, monetização, divulgação e, consequentemente, o crescimento da audiência," destaca Fabrício.

Outro ponto central do jornalismo contemporâneo é o papel das redes sociais. Embora sejam frequentemente vistas como concorrentes dos veículos tradicionais, o especialista defende que elas funcionam principalmente como canais de distribuição.

De acordo com o Digital News Report de 2024, feito pelo Reuters Institute for the Study of Journalism, mais de 70% dos brasileiros afirmam acessar notícias online regularmente. O mesmo relatório aponta que o Brasil figura entre os países com o maior consumo de notícias via redes sociais ou aplicativos de mensagens instantâneas.

"As redes sociais complementam, pois são canais de distribuição não ativos editoriais, elas devem funcionar como ponte. Sobre os vídeos curtos, muitos jornalistas os utilizam como estratégia de divulgação, em que mostram bastidores de apuração, resumo de pontos-chave de reportagens e direcionam o usuário ao conteúdo mais completo," enfatiza o CEO da Lenium. A partir desse contexto, formatos como vídeos curtos têm sido utilizados por jornalistas para apresentar bastidores da apuração, resumir reportagens e direcionar usuários para matérias mais aprofundadas.

Segundo levantamentos do Digital Brazil Report (que compila dados de pesquisa da plataforma DataReportal, associada a estudos como We Are Social e Kepios), os brasileiros passam em média cerca de 3 horas e 37 minutos por dia usando redes sociais, posição entre os maiores tempos médios globais.

Um dos principais questionamentos sobre o jornalismo independente envolve a construção de credibilidade fora das estruturas tradicionais. Para profissionais do setor, a confiança do público está menos ligada ao tamanho da redação e mais à consistência do trabalho apresentado. "A credibilidade é construída com apuração responsável e checagem de fatos. A confiança não depende do porte do veículo, mas da qualidade do jornalismo," diz Fabrício.

Um novo modelo em consolidação

O crescimento de iniciativas independentes indica que o jornalismo digital caminha para um modelo mais descentralizado, no qual profissionais podem atuar com maior autonomia sem abrir mão dos princípios éticos da profissão.

Para o CEO da Lenium, com o apoio de tecnologias especializadas e novas formas de relacionamento com o público, os jornalistas podem encontrar na internet um espaço de publicação e também um ambiente para inovação, sustentabilidade e fortalecimento da identidade profissional, sinalizando uma transformação duradoura no ecossistema da comunicação.

Para saber mais sobre as soluções da Lenium, basta acessar: https://www.lenium.com.br/