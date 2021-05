Elefanta albina vive em nova manada após ser resgatada

Para a elefanta Khanyisa, a vida tem sido difícil desde o princípio. Nascida como uma albina, aos quatro meses ela ficou presa em uma armadilha de caçadores no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, e sofreu um corte na boca. "É possível vê-la com a manada. Ela fica por baixo, como quando era pequena, mas também na sombra dos elefantes, para não se queimar no sol. Portanto, é bem impressionante como ela se adapta à situação", Adine Roode, Fundadora da Herd