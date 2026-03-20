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Derrubadas celebra 34 anos de emancipação nesta sexta-feira

Município comemora trajetória de conquistas e identidade construída ao longo das décadas.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
20/03/2026 às 10h34
Derrubadas celebra 34 anos de emancipação nesta sexta-feira
(Foto: Wikipedia)

O município de Derrubadas comemora nesta sexta-feira, 20 de março, seus 34 anos de emancipação político-administrativa, marcando mais um capítulo importante de sua história.

Localizada na Região Celeiro, a cidade construiu ao longo das últimas décadas uma trajetória baseada no trabalho de sua população, no fortalecimento da agricultura e no desenvolvimento local. Desde a sua emancipação, Derrubadas tem avançado em áreas como educação, saúde, infraestrutura e turismo.

Conhecida por suas belezas naturais, especialmente pela proximidade com o Parque Estadual do Turvo e o Salto do Yucumã, o município também se destaca pelo potencial turístico e pela preservação ambiental, que contribuem para a economia e valorização da região.

A data é celebrada com orgulho pelos moradores, que reconhecem o crescimento alcançado e renovam as expectativas para o futuro, com novos investimentos e melhorias para a comunidade.

Os 34 anos de emancipação representam não apenas o passado de lutas e conquistas, mas também o compromisso contínuo com o progresso e a qualidade de vida da população de Derrubadas.

 

 

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