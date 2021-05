Juros do cartão de crédito e do cheque especial são os mais caros do mercado - (Foto: Pixabay )

A taxa de juros do cartão de crédito subiu pelo segundo mês consecutivo, chegando a 335,3% ao ano no mês de abril. A taxa do cheque especial também acelerou e custava 124,5% ao ano no mesmo período. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Banco Central.