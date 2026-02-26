Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
Cavalarianos e centenas de pessoas marcam despedida de Zeca Hanauer em cortejo pelas ruas de  Tenente Portela

O empresário, que atuava nos ramos de combustíveis e cereais, era uma figura muito conhecida e respeitada na comunidade regional.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
26/02/2026 às 15h54

Fotos: Rafael Piasecki/Jornal Província

Um dos maiores cortejos fúnebres já registrados em Tenente Portela marcou, na tarde desta quinta-feira, 26 de fevereiro, a despedida do empresário e tradicionalista José Inácio Hanauer, o Zeca Hanauer.

Após a missa de corpo presente realizada na Igreja Matriz, por volta das 15 horas, teve início o cortejo que reuniu dezenas de cavalarianos e centenas de veículos pelas ruas da cidade.



Montados a cavalo, amigos e integrantes de entidades tradicionalistas prestaram a última homenagem, seguindo à frente e ao lado do carro fúnebre, além de centenas de veículos. A Brigada Militar acompanhou todo o trajeto, orientando o trânsito e garantindo a segurança dos participantes.

O cortejo saiu da Igreja Matriz em direção à Avenida Santa Rosa, seguindo até o Cemitério Municipal. Moradores acompanharam emocionados a passagem, em um momento de forte comoção.

A expressiva participação popular evidenciou o reconhecimento ao legado construído ao longo de sua trajetória empresarial e comunitária. Zeca Hanauer era casado e pai de três filhos, deixando familiares, amigos e admiradores.

O acidente que resultou em sua morte ocorreu na tarde de quarta-feira, 25 de fevereiro, por volta das 16h30. Conforme informações repassadas por familiares e pessoas próximas, ele montava um cavalo quando o animal sofreu uma queda, atingindo-o diretamente.

A notícia abalou profundamente a comunidade portelense e toda a região.
A Rádio Província FM se solidariza com os familiares e amigos neste momento de dor, desejando força e consolo a todos.

