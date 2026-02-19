Homem é localizado sem vida em área rural de Redentora

Um homem foi achado sem sinais vitais na manhã desta quinta-feira (19) em uma propriedade agrícola situada na comunidade de Capão Bonito, zona rural de Redentora.

De acordo com os primeiros levantamentos, a vítima aparenta ser jovem. A hipótese inicial indica possível falecimento por causas naturais, porém a situação ainda será analisada com mais profundidade pelas autoridades competentes.

O corpo foi encontrado por um produtor rural que trabalhava na aplicação de defensivos na lavoura. Ao notar a presença do homem caído no chão, ele comunicou imediatamente os órgãos de segurança.

Guarnições da Brigada Militar e agentes da Polícia Civil compareceram ao local, realizaram o isolamento da área e iniciaram os procedimentos necessários para investigação e remoção do corpo.

Novos detalhes deverão ser informados após a conclusão da perícia técnica e confirmação oficial da identidade da vítima.

