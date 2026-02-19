Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
20°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem é localizado sem vida em área rural de Redentora

De acordo com os primeiros levantamentos, a vítima aparenta ser jovem.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Observador Regional
19/02/2026 às 13h48
Homem é localizado sem vida em área rural de Redentora
(Foto: Geração IA)

Um homem foi achado sem sinais vitais na manhã desta quinta-feira (19) em uma propriedade agrícola situada na comunidade de Capão Bonito, zona rural de Redentora.

De acordo com os primeiros levantamentos, a vítima aparenta ser jovem. A hipótese inicial indica possível falecimento por causas naturais, porém a situação ainda será analisada com mais profundidade pelas autoridades competentes.

O corpo foi encontrado por um produtor rural que trabalhava na aplicação de defensivos na lavoura. Ao notar a presença do homem caído no chão, ele comunicou imediatamente os órgãos de segurança.

Guarnições da Brigada Militar e agentes da Polícia Civil compareceram ao local, realizaram o isolamento da área e iniciaram os procedimentos necessários para investigação e remoção do corpo.

Novos detalhes deverão ser informados após a conclusão da perícia técnica e confirmação oficial da identidade da vítima.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação RD Foco)
Trânsito Há 4 horas

Acidente envolve dois carros e uma moto no centro de Redentora motociclista ficou ferido

Colisão envolveu dois carros e uma motocicleta; condutor ficou ferido e motorista deixou o local

 (Foto: Júlia Mocellin / ClicRDC)
Tragédia Rodoviária Há 4 horas

Jovem de Frederico Westphalen morre em engavetamento com quatro veículos em Chapecó

Com a violência do impacto, o utilitário foi arremessado contra uma caminhonete e, na sequência, acabou colidindo também com um caminhão que transitava pela via.

 (Foto: Reprodução / Redes Sociais)
Acidente Urbano Há 6 horas

Colisão entre carro e moto deixa dois feridos em Três Passos

Ocorrência foi atendida pelos Bombeiros na manhã desta quinta-feira e vítimas foram levadas ao hospital.

 (Foto: Arte Sistema Província)
Ronda Policial Há 7 horas

Homem é preso trepado em árvore, após fugir da polícia e se envolver em acidente em Três de Maio

Após o acidente, ele se feriu e subiu em uma árvore na tentativa de escapar da abordagem policial, mas acabou detido

 (Foto: Márcio Santos / Grupo Caçadores de Notícias Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado por volta das 10h30min desta quarta-feira (18), em Ijuí. A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Coronel Dico com a Rua Alberto Schmidt
Trânsito Há 7 horas

Colisão entre dois veículos deixa motoristas feridos no Centro de Ijuí

o acidente envolveu um Ford Fiesta e um GM Corsa. Com o impacto, os dois motoristas ficaram feridos e precisaram de atendimento.

Tenente Portela, RS
35°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 37°
36° Sensação
3.49 km/h Vento
37% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h21 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
35° 18°
Domingo
23° 19°
Segunda
25° 18°
Terça
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

Setor de impressão foca em integrações para mais eficiência
Educação Há 12 minutos

Governador realiza ato de abertura do ano letivo e destaca investimento histórico no IEE Cristóvão de Mendonza, em Caxias do Sul
Economia Há 27 minutos

Aliado contra a infecção urinária, o cranberry começa a ganhar espaço no Brasil
Visita Inesperada Há 37 minutos

Serpente é encontrada dentro do motor de carro em posto de combustíveis
Entretenimento Há 41 minutos

Tóquio é destino que mais cresce em 2025, segundo Civitatis

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,30%
Euro
R$ 6,14 -0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 368,440,13 +0,36%
Ibovespa
188,226,22 pts 1.19%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias