Mulher é ferida por coronhadas após discussão em via pública no município de Braga

a vítima de 26 anos foi agredida pelo suspeito após desentendimento que começou entre ele e o companheiro da mulher

Por: Andre Eberhardt Fonte: Rádio Alto Uruguai
02/02/2026 às 11h52
A Polícia Civil investiga o crime registrado na noite do último sábado (31), em Braga, no qual uma mulher ficou ferida, como “lesão corporal e disparos de arma de fogo em via pública”. O delegado Bruno Chaves confirmou à Rádio Alto Uruguai que “não se trata de tentativa de feminicídio”. O crime de feminicídio se configura quando é praticado por questões de gênero.
O caso da noite de sábado, em Braga, ocorreu por volta das 20h30min na Rua José Lindolfo Wink, em frente a um bar, no Bairro Santo Antônio. Conforme o delegado, a vítima de 26 anos foi agredida pelo suspeito após desentendimento que começou entre ele e o companheiro da mulher. Os dois homens discutiam em via pública, quando a mulher se aproximou para tirar satisfações.
Durante a confusão, o suspeito, que estava armado, disparou para o alto. Ele saiu a pé do local, pois a sua motocicleta teria sido retira por populares. Após cerca de 30 minutos, o suspeito voltou para buscar a moto, ocasião em que a mulher novamente resolveu tirar satisfações. Nesse momento, ela investiu contra o homem armado. O suspeito acabou acertando a vítima com coronhadas e efetuou disparos para o alto.
A mulher não foi atingida pelos disparos. Os ferimentos foram provocados apenas pelas coronhadas. Ela foi socorrida ao Hospital de Caridade de Campo Novo onde recebeu atendimento médico e, depois, liberada. As informações são da apuração inicial realizada pela Polícia Civil.
Até a manhã desta segunda-feira (2), somente havia sido colhido o depoimento da vítima. Conforme o delegado, o suspeito não chegou a ser preso. As investigações prosseguem para elucidar as circunstâncias do fato.







