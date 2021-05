Escolas Técnicas Agrícolas da rede estadual recebem R$ 30 milhões em equipamentos para qualificação da estrutura de ensino

O governo do Estado fez, no final da tarde desta segunda-feira (24/5), a entrega de insumos e novos equipamentos para as 25 Escolas Técnicas Agrícolas e duas de agronegócio da rede estadual, totalizando 27 instituições de ensino e cerca de 5 mil estudantes beneficiados. O investimento de R$ 30 milhões foi realizado com recursos de emenda parlamentar da bancada federal gaúcha.

“As Escolas Técnicas Agrícolas são muito importantes para dar capacidade aos produtores de extraírem mais da sua terra, através do conhecimento sobre novas técnicas e tecnologias para melhorar a produtividade do campo. E podermos contar mais uma vez com a nossa bancada é fundamental, numa política colaborativa e independente das divergências políticas. Essa parceria vai se reverter em melhoria da qualidade e da performance da educação e, que, afinal, é o futuro do nosso Estado”, destacou o governador Eduardo Leite.

Entrega simbólica ocorreu na Seduc, na capital, que organizou todo o processo, na interlocução com a bancada, por meio da Suepro - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Entre os equipamentos distribuídos para qualificação do ensino, estão plantadeiras pantográficas de arrasto, camionetes, espalhadores de esterco e laboratórios de informática, além de impressoras e notebooks. Também há materiais de apicultura, enxadas, tratores, semeadeiras, roçadeiras, tronco de contenção com balança, pulverizadores agrícolas, caminhão com baú, chocadeira automática, aquecedores, liquidificador industrial, semeadeira e aparelhos de ar-condicionado.

A entrega simbólica ocorreu na Secretaria Estadual da Educação (Seduc), que organizou todo o processo, na interlocução com a bancada, por meio da Superintendência da Educação Profissional do Estado (Suepro).

Insumos e novos equipamentos irão para 27 instituições da rede estadual, beneficiando cerca de 5 mil estudantes - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

“Os deputados e senadores fizeram a sua parte, repassando recursos para a compra dos equipamentos. Agora, está nas mãos dos professores transformá-los em máquina produtoras de prosperidade e riqueza, fortalecendo uma das áreas mais importantes do RS, que é o agronegócio”, destacou a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Trabalharam também para a viabilização da ação as seguintes entidades e seus integrantes: Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola (AGPTEA) e seu presidente, Fritz Roloff; o Conselho de Diretores das Escolas Agrícolas Estaduais com o seu presidente, Luiz Carlos Cossmam; o Sindicato dos Técnicos Agrícolas do RS (Sintargs) e seu presidente, Luiz Roberto Dalpiaz Rech; e o ex-superintendente da Suepro Luís André Sasso.

Municípios contemplados:

• Bom Progresso

• Caçapava do Sul

• Cachoeira do Sul

• Cachoeirinha

• Candelária

• Canguçu

• Carazinho

• Dom Pedrito

• Encruzilhada do Sul

• Erechim

• Espumoso

• Fontoura Xavier

• Guaporé

• Guarani das Missões

• Lagoa Vermelha

• Maçambará

• Osório

• Palmeira das Missões

• Santa Rosa

• Santo Antônio das Missões

• São Leopoldo

• São Lourenço do Sul

• São Luiz Gonzaga

• Tapera

• Venâncio Aires

• Viadutos

• Viamão