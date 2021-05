Receita federa abre consulta ao 1º lote de restituição do IR; confira

A Receita Federal liberou a consulta às 10h desta segunda-feira (24). O pagamento está programado para 31 de maio e este será o maior lote já liberado pelo Fisco, com um valor total de R$ 6 bilhões a serem depositados nas contas de 3,4 milhões de contribuintes.

Conforme o órgão, nesta primeira etapa, serão contemplados contribuintes com prioridade legal, como idosos; portadores de deficiência física ou mental ou moléstia grave; e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Também receberão primeiro aqueles não prioritários que entregaram as suas declarações até o dia 28 de fevereiro.

Para saber se teve a declaração liberada é preciso acessar a página da Receita na internet ou por meio do aplicativo "Meu Imposto de Renda". O contribuinte saberá se a sua restituição sairá no primeiro lote, se ainda está sendo processada ou ainda se existem pendências que impedem a restituição. Nesse caso, as correções podem ser feitas por meio de uma declaração retificadora.

Apesar de o prazo para envio das declarações neste ano ter sido prorrogado para até o dia 31 de maio, o cronograma dos pagamentos das restituições foi mantido pelo governo. Desde o ano passado, a quantidade de lotes foi reduzida de sete para cinco, e o início das devoluções passou de junho para maio. A Receita Federal concluir o pagamento de todas as restituições até o mês de setembro.

Veja o calendário das restituições

1.º lote: 31 de maio de 2021

2.º lote: 30 de junho de 2021

3.º lote: 30 de julho de 2021

4.º lote: 31 de agosto de 2021

5.º lote: 30 de setembro de 2021