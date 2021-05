Desmatamento na Amazônia Legal tem queda de 14%

Durante os últimos 11 meses, a Operação Verde Brasil II, coordenada pelo Ministério da Defesa, realizou ações preventivas e repressivas contra crimes ambientais direcionadas ao combate do desmatamento ilegal e de focos de incêndio na Amazônia Legal.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), as ações executadas entre agosto e abril do biênio 2020/2021 pela Marinha, Exército e Aeronáutica, possibilitaram a redução no desmatamento em 15%.

No total, foram realizadas mais de 105 mil inspeções por patrulhas navais, terrestres e aéreas. Entre os pontos de destaque, estão a apreensão de 506 mil metros cúbicos de madeira, 2.131 embarcações e 990 veículos e tratores. Foram emitidos 335 autos de prisões em flagrante, apreendidos 751 quilos de drogas, 123.565 armas e munições. Ao todo, 5.480 multas e termos de infração foram aplicados, somando R$ 3,3 bilhões. Além disso, 16.435 focos de incêndio foram combatidos.

