Tecnisa entrega projeto Unik e marca nova fase residencial na Nova Klabin

A Tecnisa oficializou a entrega do seu 278º empreendimento, o Unik Residence e Studios, localizado na Nova Klabin, zona centro-sul de São Paulo. Com 286 unidades, o projeto foi concebido para oferecer conforto e privacidade, destacando-se pela arquitetura contemporânea e pela integração de ambientes amplos.

Localizado em uma região estratégica, o empreendimento está próximo às linhas Verde e Azul do metrô e conta com acesso facilitado a importantes vias da cidade, como Av. Anchieta, Av. Paulista, Av. 23 de Maio, Av. Dr. Ricardo Jafet, Rua Domingos de Morais e Rua Vergueiro — garantindo mobilidade e praticidade no dia a dia.

“O Unik representa um marco para a Tecnisa e para a Nova Klabin. É um projeto que reflete nossa busca constante por inovação e qualidade, e reforça o compromisso em evoluir sempre”, afirma Fernando Tadeu Perez, CEO da Tecnisa.

Os moradores terão à disposição uma infraestrutura completa de lazer, que inclui piscinas coberta e descoberta, pista de skate, espaço gourmet com churrasqueira e piscina privativa, salão de festas, pet place e uma academia mais que completa no rooftop com vista 360º by Cia Athletica com mais de 600 metros quadrados, com Musculação, Cárdio, Sala de Vídeo Aula e Funcional, Terraço Fitness, Running externo, Bike Spinning e Funcional Externo.

O projeto contou com a participação de Marcelo Bartolo Arquitetos na arquitetura, Neusa Nakata Arquitetura Paisagística no paisagismo e Claudia Albertini Arquitetos Associados no design de interiores, reforçando o compromisso da Tecnisa em reunir especialistas reconhecidos para garantir funcionalidade e qualidade nos empreendimentos.

Ficha Técnica

Dados Gerais

Construção, Incorporação e vendas: Tecnisa

Realização: Presence e Br Corp

Projeto Arquitetônico: Marcelo Bartolo Arquitetos

Projeto de Paisagismo: Neusa Nakata Arquitetura Paisagística

Projeto de Decoração das Áreas Comuns: Claudia Albertini Arquitetos Associados

Unik Residence

Área do Terreno: 5.145 metros quadrados

Área Privativa Total: 25.846,63 metros quadrados

Unidades

Total: 140 unidades

Tipologia: 144,87 metros quadrados a 182,88 metros quadrados — Com 3 suítes ou 4 dormitórios

Diferenciais: Living ampliado e hall social privativo

Elevadores

4 elevadores sociais privativos

1 elevador emergência

1 elevador de serviço

Vagas

Possui vagas para automóveis, pessoas com necessidades especiais, motos e bicicletas.

Unik Studios

Área do Terreno: 1.405,00 metros quadrados

Área Privativa Total: 4.036,00 metros quadrados



Unidades

Total: 143 unidades

Tipologia: 24,91 metros quadrados a 34,54 metros quadrados

Diferenciais: Infraestrutura para ar-condicionado



Elevadores

1 elevador social

1 elevador de serviço

Vagas

Não há vagas

SOBRE A TECNISA

Com 48 anos de história, a Tecnisa entregou 277 empreendimentos, equivalentes a 45 mil unidades e 7,2 milhões de metros quadrados de área construída, e ultrapassou R$ 14 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV). A incorporadora se destaca pela adoção de práticas digitais, sustentáveis e centradas no cliente. Com foco em inovação, transparência e qualidade, a companhia segue transformando a experiência de comprar e viver em um imóvel, conectando pessoas, tecnologia e design inteligente em cada novo projeto.