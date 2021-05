Segunda parcela do auxílio é depositada para 2,3 milhões

A Caixa Econômica Federal deposita nesta quinta-feira (20) o pagamento da segunda parcela do novo auxílio emergencial para 2,35 milhões de pessoas nascidas em abril. O repasse para esse grupo chegará a R$ 488,2 milhões, de acordo com o Ministério da Cidadania.

O pagamento é feito por meio de depósito na conta poupança digital, que pode ser movimentada por aplicativo, para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.

Também há a opção de girar a grana usando o PIX, sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central. A única exceção às transações se dá para os casos de transferência para conta de mesma titularidade.

O saque em dinheiro e as transferências para esse grupo serão liberados somente em 4 de junho.

Conforme o governo federal, os beneficiários que tiveram o auxílio cancelado, em função de revisões mensais ou outros motivos, terão dez dias para apresentarem as contestações. O prazo começou a contar na terça-feira (18) e vai até 28 de maio. Esse cronograma não vale para o público do Bolsa Família, cujo prazo vai até o dia 1º de junho.

O calendário do público geral (aplicativos e meios digitais e inscritos no CadÚnico) é dividido em quatro ciclos, de créditos e de saques.

Confira o calendário da 2º parcela com as datas de crédito no Caixa Tem abaixo:

Confira o calendário da 2º parcela com as datas para saque:

Bolsa Família

Também nesta quinta-feira, os membros do Bolsa Família NIS (Número de Identificação Social) final 3 também recebem o benefício. Esse grupo segue o calendário regular de pagamento do programa, que é realizado nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com final do NIS (Número de Identificação Social).

Neste mês, o valor da folha de pagamento do Auxílio Emergencial 2021 para o público do Bolsa Família é de R$ 2,95 bilhões. A maior parte das 9,68 milhões de famílias beneficiárias neste mês (mais de 50%) é composta por mulheres chefes de famílias: 5,050 milhões de pessoas que receberão R$ 375 cada.

Confira o calendário de crédito e saques da 2º parcela para membros do Bolsa Família:

Mais sobre o auxílio emergencial

A nova rodada de repasses começou em abril e terminará em julho, e cada uma das quatro cotas terá valor médio de R$ 250. Mulheres chefes de família receberão R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. O total de beneficiados no primeiro ciclo, em abril, atingiu 39,1 milhões de pessoas, menos do que s 45,6 milhões estimados inicialmente pelo Ministério da Cidadania.

Neste ano não foi aberto novo cadastro para quem ficou de fora do programa em 2020, mas agora precisaria da ajuda. Serão beneficiadas somente pessoas que já estavam cadastradas pelo Cadastro Único, pelo aplicativo da Caixa ou Bolsa Família.

O auxílio emergencial 2021 é limitado a uma pessoa por família, com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 550) ou renda mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.300).

Desde 2 de abril, as pessoas que se inscreveram pelos meios digitais da Caixa e os integrantes do Cadastro Único do governo federal podem conferir se têm direito a receber o benefício pelo site www.cidadania.gov.br/auxilio. Para quem teve o cadastro negado nesta data, o prazo para contestar a decisão já terminou.

As estimativas apontam que os novos pagamentos vão injetar R$ 44 bilhões na economia nacional. Desta vez, no entanto, o impulso para conter um tombo maior da economia em 2020 será usado por 98% dos moradores de favelas no Brasil para a compra de alimentos.

