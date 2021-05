Membros do Bolsa Família com NIS final 3 recebem auxílio nesta quinta

A Caixa Econômica Federal deposita nesta quinta-feira (20) a primeira parcela do novo auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) final 3.

Os recursos já podem ser sacados ou movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de boletos, compras pela internet e em estabelecimentos comerciais.

Os pagamentos para o grupo seguem o calendário regular do programa assistencial, que é realizado nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com final do NIS. O processamento da base de dados para o público de beneficiários do Bolsa Família foi concluído e pode ser consultado para saber quem vai receber pelo site do Ministério da Cidadania.

Também nesta quinta-feira (20), a Caixa Econômica Federal deposita o pagamento da segunda parcela do novo auxílio emergencial os aniversariantes de março.

Confira o calendário de crédito e saques da 2º parcela para membros do Bolsa Família:

Reprodução/Ministério da Cidadania" width="1000" /> Reprodução/Ministério da Cidadania - (Foto: Reprodução/Ministério da Cidadania)

De acordo com o Cidadania, órgão responsável pelo pagamento assistencial, o valor da folha de pagamento do auxílio emergencial para o Bolsa Família em maio é de R$ 2,95 bilhões, menos do que os R$ 2,98 bilhões pagos em maio. Neste mês, 9,68 milhões de famílias serão contempladas - em abril, o número passou de 10 milhões.

Desse total, a maior parte dos beneficiários é composta por mulheres chefes de famílias (5,050 milhões), que receberão R$ 375 em cada uma das novas parcelas do programa. O investimento neste público é de R$ 1,89 bilhão.

Em segundo lugar aparecem os beneficiários que receberão o valor padrão. Eles representam 3,307 milhões com direito a R$ 250. O repasse será de R$ 828 milhões no mês.

As demais famílias (1,549 milhão) são compostas por um único membro, as quais serão contempladas com R$ 150 cada, totalizando R$ 232 milhões.

Outros 5 milhões de beneficiários não foram considerados elegíveis ao auxílio em maio. Eles seguirão recebendo o valor habitual do programa. Segundo as regras, o público do programa recebe o auxílio desde que existam pessoas na família que atendam aos critérios e o valor seja maior do que a quantia já recebida pelo Bolsa Família.

De acordo com o Ministério da Cidadania, os integrantes do Bolsa Família que julgarem que se enquadram nos critérios determinados pela legislação do novo auxílio emergencial e não foram contemplados em maio podem fazer a contestação no Portal de Consultas da Dataprev. O período de recursos para esse público vai até 1º de junho.