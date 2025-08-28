Quinta, 28 de Agosto de 2025
Caminhos da Reportagem é finalista em prêmio do Poder Judiciário

Duas matérias concorrem na categoria Jornalismo em Vídeo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/08/2025 às 19h13
Caminhos da Reportagem é finalista em prêmio do Poder Judiciário
© Arte EBC

A TV Brasil , emissora pública gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , é finalista do II Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – Direitos Humanos e Tecnologia, com duas edições do programa Caminhos da Reportagem. A premiação é promovida por sete instituições do Judiciário, entre elas o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, e reconhece produções jornalísticas que evidenciam o papel da Justiça na promoção da cidadania, dos direitos humanos e da inclusão social.

As reportagens finalistas estão concorrendo na categoria de Jornalismo em Vídeo são: Eleições sem filtro , com autoria de Marieta Cazarré e equipe; e Eu quero votar para presidente – os 40 anos das Diretas Já! , assinada por Thiago Lourenço Padovan e equipe.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 10 de setembro, no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Os trabalhos foram avaliados com base em critérios como relevância para o Judiciário e a sociedade, qualidade editorial, criatividade e originalidade.

“A presença da TV Brasil entre os finalistas reafirma o compromisso da EBC com o jornalismo público de qualidade, que informa, educa e valoriza os direitos fundamentais. O Caminhos da Reportagem é um exemplo claro de como a comunicação pública pode contribuir para o fortalecimento da democracia e da cidadania”, afirma Cidinha Matos, Diretora de Jornalismo da EBC .

Sobre o Caminhos da Reportagem

O programa Caminhos da Reportagem é reconhecido pela abordagem aprofundada e plural sobre temas de interesse público. Exibido semanalmente na TV Brasil , ele leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

No ar há mais de uma década, o Caminhos da Reportagem é uma das atrações jornalísticas mais premiadas não só do canal, como também da televisão brasileira. Exibido às segundas, às 23h, também tem horário alternativo na madrugada de terça, às 4h30.

A produção disponibiliza as edições especiais no site e no YouTube da emissora pública. As matérias também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS , e no site .

Assista aos programas:

Eleições sem filtro

© Marcello Casal JrAgência Brasil
