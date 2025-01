Hospital Santo Antônio de Tenente Portela realiza o primeiro transplate de córnea de 2025

Na manhã deste sábado, 4 de janeiro de 2025, foi realizado o 24° transplante de córnea no HSA. A córnea, captada pela Central de Transplantes do Estado do RS, chegou ao hospital na tarde de ontem, sexta-feira, 3 de janeiro, e beneficiou um paciente que aguardava na fila desde 2023.

O procedimento trouxe esperança para um morador de Palmitinho, nosso conterrâneo, que agora tem uma nova chance de qualidade de vida.

O transplante foi viabilizado pela CIHDOTT do HSA e realizado pela equipe de transplantes, com coordenação da Enfermagem e Serviço de Anestesiologia do Centro Cirúrgico do HSA e pelo médico transplantador, Dr Heron Correia. Tudo isso foi possível graças ao apoio incondicional da Direção do HSA.